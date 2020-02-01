الخارجية الأمريكية تستضيف اجتماعات اللجنة الأمريكية النيجيرية 2020

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تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية، يومي 3 و 4 فبراير اجتماعات اللجنة الأمريكية النيجيرية المشتركة للعام الجاري 2020 بحضور جيفري أونييما وزير الخارجية النجيري ووفد يمثل جهات نيجيرية عديدة في واشنطن.

وأشارت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة، إلى أن اجتماعات هذا العام تأتي بعنوان "الاختراع والإبداع" والذي يعكس روح النجاح المهني والابتكاري والذي يتسم به الشعبان الأمريكي والنيجيري.

وأوضحت أنه منذ تأسيسها قبل نحو 10 أعوام ، كانت اللجنة المشتركة هي المنصة الرئيسية للتواصل بين حكومتي الولايات المتحدة ونيجيريا لتوسيع مساحة التعاون بينهما ودفع الأهداف المشتركة نحو الأمام.

ومن المقرر أن يناقش وفدا البلدين مجالات التعاون الاستراتيجي تجاه تحقيق التقدم وخصوصا في قطاعات التجارة والاستثمار وجودة الحكم والتعاون الأمني.