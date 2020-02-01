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سلاح الجو الألماني يرسل طائرة إلى الصين لإجلاء 130 شخصًا

04:00 ص السبت 01 فبراير 2020
سلاح الجو الألماني يرسل طائرة إلى الصين لإجلاء 130 شخصًا

علم ألمانيا

بكين - (د ب أ):

هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني في مدينة ووهان، اليوم السبت، لإجلاء حوالي 130 شخصا من هناك، من بينهم 90 ألمانيا و40 شخصا من جنسيات أخرى.

ومن المنتظر أن تعود الطائرة إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم السبت، وسيقبع العائدون في حجر صحي بالقاعدة الجوية في مدينة جريمرسهايم الألمانية، التي تقع على بعد نحو مئة كيلومتر من مطار فرانكفورت، لمدة نحو 14 يوما.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه لا يوجد حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا الجديد بين من ستحملهم الطائرة.

سلاح الجو الألماني الصين مدينة ووهان

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