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مجلس الشيوخ يصوت على عزل ترامب من منصبه الأربعاء المقبل

02:57 ص السبت 01 فبراير 2020
مجلس الشيوخ يصوت على عزل ترامب من منصبه الأربعاء المقبل

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه يوم الأربعاء المقبل.

ويدعو مشروع القانون إلى تخصيص أربع ساعات للمناقشة يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 صباحا (1600 بتوقيت جرينتش).

ثم سيعود مجلس الشيوخ لعقد جلسة يوم الأربعاء الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي للتصويت على مادتين في لائحة اتهام ترامب بالتقصير وبالتالي عزله من منصبه.

دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي الولايات المتحدة

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