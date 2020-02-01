مجلس الشيوخ يصوت على عزل ترامب من منصبه الأربعاء المقبل

واشنطن - (د ب أ):

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه يوم الأربعاء المقبل.

ويدعو مشروع القانون إلى تخصيص أربع ساعات للمناقشة يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 صباحا (1600 بتوقيت جرينتش).

ثم سيعود مجلس الشيوخ لعقد جلسة يوم الأربعاء الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي للتصويت على مادتين في لائحة اتهام ترامب بالتقصير وبالتالي عزله من منصبه.