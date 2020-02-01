العراق: سقوط خمس قذائف قرب قاعدة بمحافظة نينوى
12:18 ص السبت 01 فبراير 2020
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، الجمعة، سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة في نينوى.
وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر".
وأضافت أن "ذلك لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية".
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