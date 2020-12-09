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نواب أوروبيون يطالبون بوقف توريد غواصات ألمانية إلى تركيا

11:15 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
نواب أوروبيون يطالبون بوقف توريد غواصات ألمانية إلى تركيا

البرلمان الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

طالب أكثر من 50 نائبًا ألمانيًا ويونانيًا في البرلمان الأوروبي، بالوقف الفوري لتوريد غواصات ألمانية إلى تركيا.

يأتي ذلك قبل قمة انعقاد الاتحاد الأوروبي غدًا الخميس وتستمر يومين وسيجري النقاش خلال هذه القمة حول فرض عقوبات جديدة على تركيا.

وكتب هؤلاء النواب على تويتر خطابًا إلى المستشارة أنجيلا ميركل، أعربوا فيه عن قلقهم حيال ما أطلقوا عليه تهديدات تركيا.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترات حيث تتهم اليونان وقبرص تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل غير مشروع قبالة سواحلهما في المنطقة وترفض تركيا هذه الاتهامات قائلة إنها تبحث عن الغاز في المياه المنتمية إلى الجرف القاري لها.

وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح للقطاع البحري.

وطلبت حكومة اليونان، الشريكة في الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا توسيع الحظر ليشمل تصدير السفن الحربية.

وهذا ينطبق بشكل خاص على بناء 6 غواصات من طراز "214" والتي يتم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية.

البرلمان الأوروبي غواصات ألمانية تركيا

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