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وزير الصحة البرازيلي يلمح إلى احتمال تطعيم السكان الشهر الجاري

09:21 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
وزير الصحة البرازيلي يلمح إلى احتمال تطعيم السكان الشهر الجاري

وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو

بوجوتا - (د ب أ)

قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده قد تبدأ في التطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك بين ديسمبر ويناير.

وأضاف بازويلو لشبكة "سي إن إن البرازيل": "إذا حصلت شركة فايزر على تصريح طارئ وأرسلت لنا بعض الشحنات، يمكن أن تبدأ التطعيمات في أواخر ديسمبر أو في يناير".

وقال إن اللقاح سيطرح في البداية "بكميات محدودة للاستخدام الطارئ".

وسجلت البرازيل أكثر من 6ر6 مليون إصابة بفيروس كورونا، وهو ثالث أكبر عدد في جميع أنحاء العالم. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 178 ألفًا وهو ثاني أعلى معدل في العالم.

وقال الرئيس جاير بولسونارو أمس الأول الاثنين، إن الحكومة الاتحادية ستقدم التطعيم لجميع السكان طواعية ودون تكلفة.

وتخطط البرازيل للحصول على لقاحات طورتها عدة شركات، وتحتاج إلى موافقة الهيئة التنظيمية الصحية "أنفيزا".

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