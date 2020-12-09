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روسيا تحقق في أنباء عن تدنيس نصب تذكاري للجيش الأحمر في ليتوانيا

09:11 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
روسيا تحقق في أنباء عن تدنيس نصب تذكاري للجيش الأحمر في ليتوانيا

روسيا

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تحقق في أنباء عن إقدام مجهولين على تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفيت في ليتوانيا.

وأشارت سفيتلانا بيترينكو المتحدثة باسم اللجنة، في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، إلى أن الدائرة المتخصصة في كشف الجرائم المتعلقة بتمجيد النازية وتشويه التاريخ الوطني هي التي تقوم بالتحقيق في الحادث.

وذكر البيان أنه حسب معلومات اللجنة فقد قام مجهولون بصب طلاء أحمر على نصب تذكاري لجنود الجيش الأحمر الذين سقطوا في معارك الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) وعلى قبور الجنود في مدينة أوبيالياي شمال شرقي ليتوانيا، التي حرروها بدمائهم من النازية.

وجاء في البيان أيضا أن الواقعة تم الكشف عنها أثناء قيام نشطاء جمعية "الجنود المنسيون" الليتوانية المهتمة بالتاريخ العسكري، بتفقد المقابر الجماعية في المدينة.

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روسيا الجيش الأحمر ليتوانيا لجنة التحقيقات الروسية

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