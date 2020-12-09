سوريا تدين الإجراءات الإسرائيلية في الجولان المحتل

دمشق - (د ب أ)

أدانت سوريا اليوم الأربعاء، بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وجاء في بيان للخارجية السورية، اليوم أن سوريا جددت دعمها اللامحدود لمواطنيها أهالي الجولان المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات، ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فيه، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال البيان: "في إطار الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق السكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي يرقى بعضها لجرائم الحرب، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجاري، بإغلاق عدد من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل، ومنعت أهالي الجولان العرب السوريين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي يريد الاحتلال إقامة مشروعه الاستعماري المدمر بنصب التوربينات الهوائية بمناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاتا ومسعدة".

وأوضحت أن هذه الانتهاكات مثل مصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية، تعتبر جرائم حرب وانتهاكا صريحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأضافت الوزارة أن السكان العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل، رفضوا الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم ووقفوا في وجه الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ترهيبهم، والاستيلاء بالقوة المسلحة على أراضيهم وتصدوا بكل الوسائل لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها تنفيذ المخطط الاستعماري والتدميري، موضحة أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى جرح وإصابة عدد من مواطني الجولان المحتل.

وقالت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية، ترفض وتدين الممارسات الاستعمارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن سوريا تدين بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية، وتحذر من مغبة المضي في تنفيذها وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان، وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها.