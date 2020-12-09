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‏البعثة الأممية: دعوة الملتقى السياسي الليبي للتوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

06:25 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
‏البعثة الأممية: دعوة الملتقى السياسي الليبي للتوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وكالات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، عن دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاجتماع افتراضي عبر "الفيديو كونفرانس" غدٍ الخميس.

وأوضحت البعثة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن الاجتماع لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية إنطلاقًا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

البعثة الأممية بعثة الأمم المتحدة ليبيا

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