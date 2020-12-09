البعثة الأممية: دعوة الملتقى السياسي الليبي للتوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية
وكالات
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، عن دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاجتماع افتراضي عبر "الفيديو كونفرانس" غدٍ الخميس.
وأوضحت البعثة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن الاجتماع لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية إنطلاقًا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.
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