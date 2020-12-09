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الدنمارك تتهم مواطنًا روسيًا بالتجسس

06:21 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
الدنمارك تتهم مواطنًا روسيًا بالتجسس

شرطة الدنمارك

كوبنهاجن - (د ب أ)

اتهمت السلطات الدنماركية اليوم الأربعاء، مواطنًا روسيًا بالتجسس.

وقالت هيئة الادعاء الدنماركية، في بيان اليوم، إن الرجل متهم بجمع معلومات عن تكنولوجيا الطاقة الدنماركية وبيعها لجهاز استخبارات روسي.

وأجرت مصلحة الأمن والمخابرات الدنماركية التحقيق في هذا الشأن.

وتم احتجاز المشتبه به، الذي لم يتم ذكر اسمه، قبل المحاكمة منذ يوليو الماضي، وفي حالة إدانته قد يواجه السجن لمدة ست سنوات. وجاء في بيان أن ممثلي الادعاء يرغبون في ترحيل الرجل بعد أن يمضي عقوبة محتملة.

وأصدرت السفارة الروسية في كوبنهاجن بيانا قالت فيه إنها تعتبر "اعتقال مواطننا والتهم الموجهة إليه خطأ" وتأمل في الإفراج عنه.

ومن المتوقع أن تعقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة. وقالت وكالة ريتزاو للأنباء إن المحكمة من المرجح أن تنعقد في مدينة ألبورج غربي الدنمارك. ولم يتم تحديد تاريخ المحاكمة بعد.

شرطة الدنمارك التجسس روسيا

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