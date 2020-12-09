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وفاة رئيس السلطة القضائية الإيرانية الأسبق آية الله محمد يزدي

01:44 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
وفاة رئيس السلطة القضائية الإيرانية الأسبق آية الله محمد يزدي

آية الله محمد يزدي

وكالات:

توفي آية الله محمد يزدي، رئيس السلطة القضائية الأسبق في إيران، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 89 عاما، حسبما أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، حسبما نقلت تقارير إعلامية إيرانية.

وشغل محمد يزدي، وهو من مواليد مدينة أصفهان، مناصب عدة في إيران بعد ثورة عام 1979، ومنها منصب رئيس السلطة القضائية (بين عامي 1988 و 2008)، وعضو مجلس خبراء القيادة (بعد وفاة الرئيس السابق محمد رضا مهدوي كني، من 2015 إلى 24 مايو 2016)، إلى جانب تمثيله لمحافظة طهران في المجلس. كما تولى يزدي أمانة جمعية مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم، وأمانة المجلس الأعلى للحوزات العلمية، والنيابة في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران في دورتيه الأولى والثانية، والنيابة في مجلس خبراء الدستور، والعضوية في مجلس إعادة صياغة الدستور الإيراني.

وكان يزدي يعتبر من رموز التيار المحافظ في إيران وعرف بمواقفه المناهضة للتيار الإصلاحي في فترة حكم الرئيس محمد خاتمي (1997-2005).

آية الله محمد يزدي إيران السلطة القضائية الإيرانية

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