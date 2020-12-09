مجلس النواب الأمريكي يقر قانون الإنفاق الدفاعي رغم تهديد ترامب بالفيتو

واشنطن - (د ب أ):

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الثلاثاء مشروع قانون سنوي للإنفاق الدفاعي على الرغم من تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الفيتو.

وتم إقرار "قانون تفويض الدفاع الوطني" بأغلبية 335 صوتا مقابل 78 صوتا، بدعم واسع من الحزبين.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون الآن على مجلس الشيوخ للتصويت الثاني قبل أن يصل إلى مكتب ترامب للتوقيع عليه.

وسيحتاج المشرعون إلى أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتخطي الفيتو الرئاسي.