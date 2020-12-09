ماكرون يعلن مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية
باريس - (د ب أ):
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء مقتل خمسة أشخاص في تحطم مروحية بمنطقة سافوي بجبال الألب الفرنسية.
وأضاف ماكرون أن هناك "شخصا مصابا يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة".
وسقطت المروحية بالقرب من منطقة بونفيلار، وكان على متنها مساعدان من فريق الإنقاذ وأربعة موظفين من شركة طيران متخصصة في عمليات الإجلاء الطبي والنقل إلى مناطق التزلج.
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