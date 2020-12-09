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الجيش الكندي يستعد للانتشار للمساعدة في مواجهة تفشي كورونا

12:05 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020
الجيش الكندي يستعد للانتشار للمساعدة في مواجهة تفشي كورونا

الجيش الكندي

كندا - (أ ش أ)

يستعد الجيش الكندي لانتشار محتمل لقوات الاحتياط في مقاطعات البراري الكندية، خاصة في مقاطعات ألبرتا، للمساعدة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية.

وقال مصدر دفاعي رفيع المستوى للشبكة الكندية، إن جميع فرق الجيش وقوات العمل المشتركة في جميع أنحاء البلاد طُلب منها في وقت سابق من هذا الخريف التحقق من عدد الجنود بدوام جزئي الذين سيكونون جاهزين للخدمة حتى يكون هناك 300 جندي احتياطي في كل منطقة.

وقال المصدر إن الجيش وسع نطاق الاتصال في أواخر الأسبوع الماضي تحسبا لمساعدة القوات في توزيع اللقاحات.

وكان هناك تركيز خاص على استدعاء جنود الاحتياط في ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا في حالة وجود دعوة للمساعدة من تلك المقاطعات، التي تعاني من أسوأ معدلات الإصابة بالفيروس في كندا.

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