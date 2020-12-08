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"أول رجل أسود يتولى البنتاجون".. بايدن يرشح رسميًا أوستن لمنصب وزير الدفاع

11:13 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
"أول رجل أسود يتولى البنتاجون".. بايدن يرشح رسميًا أوستن لمنصب وزير الدفاع

لويد أوستن

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسميًا ترشيح العسكري الأمريكي المتقاعد لويد أوستن، مساء اليوم الثلاثاء، لمنصب وزير الدفاع في حكومته الجديدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال بايدن في بيان مساء الثلاثاء، إن أوستن، مؤهلة بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي وإنني اتطلع إلى العمل معه مرة أخرى عن كثب كشريك موثوق به لقيادة جيشنا وإعادة الحيوية لتحالفاتنا في مواجهة التهديدات العالمية، وضمان سلامة وأمن الشعب الأمريكي.

بذلك ينتظر أوستن موافقة الكونجرس الأمريكي على ترشيحه ليصبح أول رجل أسود يتولي منصب وزير الدفاع في أمريكا.

لويد أوستن البنتاجون جو بايدن

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