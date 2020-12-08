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العثور على 131 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

05:43 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
العثور على 131 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

مقبرة جماعية - صورة ارشيفية

مكسيكو سيتي- (د ب أ):


أعلنت السلطات المكسيكية الاثنين، انتهاء عملية البحث عن جثث في مقبرة جماعية بولاية خاليسكو بعد أشهر من أعمال الحفر، مشيرة إلى أنه تم العثور على إجمالي 131 ضحية دفنوا في الموقع.

وجاء في بيان صدر يوم الاثنين عن ممثلي الادعاء العام في خاليسكو إن الحفر انتهى في 30 نوفمبر "بعد استبعاد وجود رفات أخرى في الموقع".

وتم اكتشاف المقبرة في أكتوبر في بلدية إل سالتو، بضواحي جوادالاخارا، وكان المحققون يعملون على انتشال الجثث وتحديد هوياتها منذ ذلك الحين.

وتم التعرف على 43 ضحية فقط حتى الآن.

ويعد اكتشاف ما يسمى بـ "المقابر السرية" - وهي الأماكن التي تدفن فيها العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والاختطاف والابتزاز وغيرها من الجرائم ضحاياها - أمر شائع نسبيا في المكسيك.

وهناك نحو 79 ألفا و500 شخص في عداد المفقودين في البلاد، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.

واختفى العدد الأكبر من الضحايا منذ عام 2006 عندما أطلق الرئيس آنذاك فيليبي كالديرون حملة عسكرية ضد عصابات المخدرات ، والتي قتل خلالها أيضا عشرات الآلاف من الأشخاص.​

مقبرة جماعية المكسيك ولاية خاليسكو مكسيكو سيتي

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