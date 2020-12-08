أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

اتهامات لمستشار ترامب التجاري بمخالفة القانون

12:58 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
اتهامات لمستشار ترامب التجاري بمخالفة القانون

دونالد ترامب

وكالات
أعلنت هيئة الرقابة الفيدرالية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، انتهك عن علم وعن عمد القانون الاتحادي بمهاجمة المرشح الديمقراطي للرئاسة آنذاك جو بايدن، أثناء خدمته بصفته الرسمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

أوضحت هيئة الرقابة الفيدرالية استنتاجها في تقرير مؤلف من 13 صفحة إلى ترامب، تاركة للرئيس تحديد ما أسمته "الإجراء التأديبي المناسب".

وقالت الهيئة، إن مستشار ترامب انتهك قانون "هاتش" في عدة مناسبات، من خلال الانخراط في نشاط سياسي بصفته الرسمية.

ترامب هيئة الرقابة الفيدرالية الأمريكية بيتر نافارو أمريكا جو بايدن

الخبر التالى:

إمارة أبوظبي تجري تجارب سريرية للقاح كورونا الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 118847

    عدد المصابين

  • 103703

    عدد المتعافين

  • 6790

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 67367603

    عدد المصابين

  • 46566794

    عدد المتعافين

  • 1541293

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا