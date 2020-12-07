إيقاف رئيس بيلاروسيا عن ممارسة أي أنشطة أولمبية

برلين - (د ب أ)

فرضت اللجنة الأولمبية الدولية، عقوبات بحق اللجنة الأولمبية الوطنية في بيلاروسيا من بينها إيقاف رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، الذي يترأس اللجنة أيضًا، عن ممارسة أي أنشطة أولمبية ومن بينها دورة ألعاب طوكيو والتي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة كورونا.

ويترأس لوكاشينكو اللجنة الأولمبية البيلاروسية منذ 23 عامًا، وفاز بولاية جديدة في رئاسة بلاده بشكل مثير للجدل في أغسطس الماضي، لتعم الاحتجاجات أرجاء البلاد، كما لم يعترف الاتحاد الأوروبي بفوزه.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها توصلت لاستنتاج بأنه على ما يبدو فإن القائد الحالي للجنة الأولمبية البيلاروسية لم يقم بحماية الرياضيين بشكل مناسب من التمييز السياسي في اللجنة الأولمبية البيلاروسية أو الاتحادات الرياضية أو الحركة الرياضية.

كما تعرض فيكتور نجل لوكاشينكو، للإيقاف بشكل مؤقت بجانب باقي أعضاء المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية البيلاروسية.

وفي الوقت الذي أوقفت فيه اللجنة الأولمبية الدولية الدعم المالي للجنة الأولمبية البيلاروسية فإنها ستواصل الدفع بشكل مباشر للرياضيين في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والأولمبياد الشتوي في بكين عام 2022.

وتواجه استعدادات بيلاروسيا لاستضافة بطولة العالم لهوكي الجليد عام 2021، تهديدات بفعل عقوبات اللجنة الأولمبية الدولية.