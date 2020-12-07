رئيس الوزراء الروماني يستقيل بعد هزيمته في الانتخابات

بوخارست - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الروماني لودوفيتش أوربان، استقالته اليوم الاثنين، بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، والتي من المتوقع أن يأتي فيها حزبه الليبرالي القومي في المرتبة الثانية بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

وقال أوربان: "لست متمسكًا بأي منصب" مضيفًا أنه لا يزال ينوي المشاركة في المفاوضات المعلقة حول تشكيل ائتلاف حكومي".

ورغم أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض تصدر الانتخابات البرلمانية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى الحصول على أغلبية مريحة أو شريك واضح يمكنه من تشكيل حكومة ائتلاف.

ومن ناحية أخرى. قد تكون للحزب الليبرالي القومي فرصة أفضل لتشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الليبرالي الأصغر "اتحاد أنقذوا رومانيا " أو (يو إس آر) وحزب الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا الذي يمثل الأقلية المجرية في البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية أنه ربما حث الرئيس كلاوس أوهانيس رئيس الوزراء أوربان على الاستقالة.

وقال مراقبون إن أيوهانيس يأمل في أن يزيد هذا من فرص دخول الحزب الليبرالي الأصغر "اتحاد أنقذوا رومانيا " أو (يو إس آر) في الائتلاف حيث أن الحزب انتقد أوربان شخصيًا بشكل متزايد .

كانت إحدى المفاجآت التي افرزتها الانتخابات هي أن تحالف "أيه يو آر" القومي المتطرف، الذي تأسس فقط في سبتمبر 2019، سيمثل في البرلمان للمرة الأولى.

وبعد فرز النتائج في أكثر من 75% من مراكز الاقتراع، بات واضحا فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بنسبة 79ر29% من الأصوات.

وحصل الحزب الليبرالي القومي على نسبة 01ر25% في حين حل حزب "اتحاد أنقذوا رومانيا" ثالثًا بنسبة 84ر14%.

وبلغت نسبة المشاركة 8ر31% وهي الأدنى منذ نهاية الحكم الشيوعي في رومانيا.