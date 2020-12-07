إغلاق أكثر من 110 آلاف مطعم في أمريكا بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أغلق أكثر من 110 آلاف مطعم بشكل دائم أو طويل الأجل، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تكافح الصناعة مع التأثير المدمر لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا الرقم- الذي يمثل واحدا من كل ستة مطاعم أمريكية- صدر ضمن نتائج استطلاع نشرتها اليوم الاثنين جمعية المطاعم الوطنية الأمريكية.

ويشكل هذا العدد ارتفاعا من حوالي 100 ألف إغلاق في استطلاع أجرى في شهر سبتمبر. وأبلغت الجمعية التجارية ومقرها واشنطن قادة الكونجرس بأحدث النتائج في محاولة لتأمين الدعم المالي للقطاع الذي تضرر بسبب ارتفاع التكاليف وهبوط المبيعات.

وقال شون كينيدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة في الجمعية، في رسالة إلى الكونجرس: "صناعة المطاعم ببساطة لا يمكنها انتظار الإعانات أكثر من ذلك.. ما توضحه هذه النتائج هو أن أكثر من 500 ألف مطعم من كل الأنواع- الامتياز التجاري والسلاسل والمستقلة - في حالة انهيار اقتصادي".

ومع استمرار الناس في البقاء وتناول الطعام في المنزل وفرض حظر جديد على تناول الطعام في الأماكن المغلقة في جميع أنحاء البلاد، كافحت المطاعم من أجل زيادة المبيعات، مع العديد من المناطق كانت أكثر تضررًا في ولايات مثل نيويورك وإلينوي.

وذكر ما يقرب من 90% من المطاعم كاملة الخدمات في الاستطلاع حدوث تراجع في حجم العمل، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 36% في المتوسط.