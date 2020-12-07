أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

روسيا تصدر أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار خلال 11 شهرًا

10:02 ص الإثنين 07 ديسمبر 2020
روسيا تصدر أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار خلال 11 شهرًا

روسيا

موسكو - أ ش أ

أعلنت "روس أبورون إكسبورت"، الشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، اليوم الاثنين، أنها صدرت أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا خلال الأحد عشر شهرا الماضية بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال سيرجي شيميزوف رئيس مجموعة "روستيخ" الحكومية، التي تضم "روس أبورون إكسبورت"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" "حتى الآن، تم تصدير بالفعل حوالي 10 مليارات، وأعتقد أنه بحلول نهاية ديسمبر 2020 سنصل إلى الأهداف المخطط لها، وجرت العادة أن يتم تصدير شحنات بالحد الأقصى في نهاية العام".

ومن المخطط أن تصدر "روس أبورون إكسبورت" في 2020 أسلحة ومعدات عسكرية بما لا يقل عن 13.7 مليار دولار.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث استحوذت في 2019 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا تصدير أسلحة صادرات الأسلحة الروسية معدات عسكرية

الخبر التالى:

فنزويلا: تحالف مادورو يعلن فوزه الساحق في انتخابات الكونجرس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 118432

    عدد المصابين

  • 103501

    عدد المتعافين

  • 6771

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 67339390

    عدد المصابين

  • 46554885

    عدد المتعافين

  • 1541014

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا