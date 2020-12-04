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الفلبين: متشددون يحرقون سيارة للشرطة ويثيرون الخوف

06:32 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
الفلبين: متشددون يحرقون سيارة للشرطة ويثيرون الخوف

الجيش الفلبيني

مانيلا - (د ب أ):

قال الجيش الفلبيني اليوم الجمعة إن متشددين إسلاميين أشعلوا النار في سيارة للشرطة في بلدة بجنوبي الفلبين، وأثاروا حالة من الذعر بين السكان الذين اعتقدوا أن بلدتهم تتعرض للهجوم.

وقال المتحدث العسكري الإقليمي اللفتنانت كولونيل ألاريك ديلوس سانتوس إن مجموعة قوامها نحو 50 متشددا هاجمت مساء الخميس معسكرا لكتيبة تابعة للجيش في بلدة داتو بيانج بإقليم ماجينداناو، على بعد 960 كيلومترا جنوب مانيلا.

لكن الجنود صدوا المهاجمين، الذين يعتقد أنهم أعضاء في حركة "مقاتلي حركة تحرير بانجسامورو الإسلامية"، وهي فصيل منشق عن جماعة إسلامية متمردة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2014.

وقال ديلوس سانتوس: "أثناء انسحابهم، شاهدوا سيارة شرطة متوقفة وأحرقوها". وأضاف "لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار لكن المواطنين انزعجوا بسبب انتشار مقطع فيديو للسيارة المحترقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابة مدنيين أو جنود.

الجيش الفلبيني الفلبين

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