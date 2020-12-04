السودان يسعى لتوفير 40 مليون دولار لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية هبة محمد علي، إن الحكومة تُنسق مع المانحين والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتوفير 40 مليون دولار من أجل مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا، مؤكدة التزام الحكومة بتنفيذ خطة المواجهة عبر اللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة.

وأكدت وزيرة المالية السودانية، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم مع وزير الصحة السوداني أسامة عبد الرحيم، التزام الدولة بدعم الدواء باعتباره من حقوق المواط، والحرص على توفير الأدوية المنقذة للحياة مجانا، لافتة إلى التنسيق مع المانحين، وخاصة دولة الامارات، لتخصيص جزء من المنحة الإماراتية لتوفير دعم عيني للأدوية المنقذة للحياة.

وأوضحت أنه جرى إصدار خطاب ضمان استثنائي لبنك السودان المركزي ومحفظة السلعة الاستراتيجية، لتوفير الدعم المطلوب لاستيراد الدواء، مع إعطاء الأولوية لمكافحة وباء كورونا لأثارها على المجتمع.

من جانبه، أكد وزير الصحة السوداني المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، التزام الدولة بتمويل الدواء بقيمة (60) مليون دولار، بما يحقق الوفرة كونها الخطوة الأولى نحو استقرار الخدمة الدوائية في السودان والبداية الصحيحة للوصول لحل نهائي لأزمة الدواء.

وقال إن وزارة الصحة بدأت في نوفمبر الماضي العمل على مواجهة جائحة كورونا بشقين، وقائي وعلاجي، بزيادة مراكز العلاج لاستقبال الحالات وعلاجها وتوفير الأدوية والتوسع في الفحص المعملي، لافتا إلى أن النظام الصحي في السودان توالت عليه الضربات خلال الأعوام الماضية، وظل في حالة طوارئ مستمرة، مما أثر على قدرته.

وحث وزير الصحة، المواطنين على الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة لمنع انتشار مرض كورونا.