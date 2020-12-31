ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة
وكالات:
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنها ستبقى حليفا وصديقا لباريس.
وأوضح ماكرون، حسبما نقلت عنه شبكة سكاي نيوز عربية، في كلمة اليوم الخميس بمناسبة العام الجديد، إن الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة.
وأضاف أن الأمة الفرنسية مرت خلال العام المنتهي بوحدة جميلة ومرونة جميلة وشدد على أنه "لن يتساهل مع أي تباطؤ غير مبرر في التطعيم" ضد فيروس كورونا في البلاد.
الخبر التالى:أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
136644
عدد المصابين
-
111451
عدد المتعافين
-
7576
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
82981032
عدد المصابين
-
58731700
عدد المتعافين
-
1809633
عدد الوفيات
إعلان