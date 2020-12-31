التحرير الفلسطينية: يجب حشد رأي عام عالمي مساند لقضية شعبنا

رام الله - (أ ش أ):

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أنه يجب العمل على فضح حكومة نتنياهو وإجراءاتها العنصرية، وحشد رأي عام عالمي مساند للقضية الفلسطينية.

وقال مجدلاني في بيان بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ56، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن التطرف والإرهاب الإسرائيلي بات يصنف على أنه "إرهاب دولة منظم"، وأن على العالم أن يدرك خطورة ذلك على أمن وسلم المنطقة.

وأوضح أن ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة محطة نضالية ووطنية مهمة للمراجعة والتقييم، وهي مناسبة لاستذكار ما قدمته الثورة من تضحيات، من أجل المحافظة على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.