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تركيا: الجيش يعتزم مواصلة انشطته في سوريا والعراق وليبيا ودول اخرى

06:58 م الخميس 31 ديسمبر 2020
تركيا: الجيش يعتزم مواصلة انشطته في سوريا والعراق وليبيا ودول اخرى

الجيش التركي

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت تركيا أن جيشها سوف يواصل انشطته بحزم في سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار لدى تفقده اليوم الخميس القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا في ولاية كيليس جنوبي تركيا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وقال الوزير أكار إن أمن الحدود والشعب التركيين معرضان للخطر والتهديد، طالما أن الإرهابيين يجدون موطئ قدم لهم في شمال سوريا والعراق ،البلدان الجاران.

وأكد أنه انطلاقا من الثقة الكبيرة التي أودعها الشعب في جيشه، ستواصل القوات المسلحة التركية أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمالي العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجة.

وأضاف "إن الجيش في الوقت الذي يقوم بأنشطته فإنه لا يدافع ويحمي حقوق الشعب التركي فحسب؛ بل يدافع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين والليبيين وكافة الدول الصديقة والشقيقة والمضطهدين والضحايا".

الجيش التركي تركيا سوريا العراق

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