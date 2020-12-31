أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مذبحة شبرا الخيمة لقاح كورونا بيج رامي أسعار الذهب الدوري المصري سد النهضة فيروس كورونا

الحجرف: الهجوم الإرهابي على مطار عدن يستهدف أمن واستقرار اليمن

05:27 م الخميس 31 ديسمبر 2020
الحجرف: الهجوم الإرهابي على مطار عدن يستهدف أمن واستقرار اليمن

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

الرياض - ( د ب أ):

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس الأربعاء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، مؤكدا أنه يستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه.

وطالب الحجرف في بيان له اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الذي يهدف لعرقلة كل الجهود الدولية والمسارات لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن".

وأكد الأمين العام" وقوف مجلس التعاون مع الحكومة اليمنية وهي تبدأ ممارسة أعمالها الدستورية من العاصمه المؤقتة عدن ودعمها في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216".

نايف فلاح الحجرف الهجوم الإرهابي مطار عدن اليمن

الخبر التالى:

الأوقاف الإسلامية بالقدس: "الأقصى" تحول إلى ثكنة عسكرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تأجيل الامتحانات ومد التصالح وغرامة الكمامة.. قرارات الحكومة اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا