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بولندا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

03:35 م الخميس 31 ديسمبر 2020
بولندا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

وراسو - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 13 ألفًا و397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و294 ألفا و878 حالة.

وأضافت الوزارة -في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" حسبما ذكر راديو بولندا، اليوم الخميس-أنه تم تسجيل 532 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 28 ألفًا و554 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى تعافي 10 آلاف و249 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى مليون و36 ألفا و138 حالة.

يذكر أن بولندا فرضت يوم الاثنين الماضي حالة الإغلاق الكامل لمدة ثلاثة أسابيع حتى تتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس؛ حيث أصدرت أوامر بغلق المراكز التجارية حتى 17 يناير المقبل، مع السماح ببقاء عمل الصيدليات ومحال الخضروات والفاكهة.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة البولندية وراسو بولندا فيروس كورونا

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