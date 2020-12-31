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إسرائيل تقر بشن 50 غارة جوية على سوريا في 2020

03:29 م الخميس 31 ديسمبر 2020
إسرائيل تقر بشن 50 غارة جوية على سوريا في 2020

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

أقر سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه شن 50 غارة على سوريا خلال عام 2020.

ونادرا ما تعترف إسرائيل بشن غارات على سوريا. وتستهدف معظم الهجمات الحركات الشيعية المرتبطة بإيران، العدو اللدود لإسرائيل.

وتؤكد إسرائيل دوما أنها لن تسمح لإيران بالتموضع على حدودها، خاصة في لبنان وسوريا.

وجاء الكشف عن هذا الرقم ضمن ملخص سنوي صدر اليوم الخميس عن الجيش الإسرائيلي.

وجاء في الملخص أنه تم رصد العديد من المحاولات التي قامت بها خلايا تابعة لحزب الله للتسلل عبر الحدود الشمالية.

كما جاء فيه أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا 176 صاروخا باتجاه أراضي الاحتلال، سقط 90 منها في حقول مفتوحة، فيما اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى 80 صاروخا.

غارات اسرائيلية سوريا سلاح الجو الاسرائيلي

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