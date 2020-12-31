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شي جين بينج يهنئ بوتين بمناسبة عيد رأس السنة

01:32 م الخميس 31 ديسمبر 2020
شي جين بينج يهنئ بوتين بمناسبة عيد رأس السنة

الرئيس الصيني شي جين بينج

وكالات:

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد رأس السنة، وحلول العام الجديد.

ووفق صحيفة "الشعب" اليومية الصينية، أعرب الرئيس الصيني عن رغبته في تعزيز الاتصالات الوثيقة مع نظيره الروسي.

ونقلت الصحيفة عن نص برقية التهنئة: "أنا مستعد للحفاظ على الاتصالات الوثيقة معكم من خلال جميع القنوات الممكنة من أجل التعميق المستمر لتعاوننا الاستراتيجي الثنائي".

وشدد الرئيس شي جين بينج، على أن العلاقات المنسقة بشكل دقيق وواضح بين الدولتين، ستؤثر بشكل إيجابي على رفاهية الشعبين الصيني والروسي.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن الزعيمين تبادلا قبل أيام قليلة، التهنئة عبر الهاتف، خلال اتصال خصص لمناقشة القضايا الهامة في التعاون الثنائي.

وفي وقت سابق، بعث بوتين بالتهنئة لقادة الدول الأجنبية، بمناسبة عيد ميلاد سعيد وحلول العام الجديد، بحسب قناة "روسيا اليوم".

شي جين بينج عيد رأس السنة فلاديمير بوتين

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