أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مذبحة شبرا الخيمة لقاح كورونا بيج رامي أسعار الذهب الدوري المصري سد النهضة فيروس كورونا

الجزائر.. السجن 12 سنة لابنة بوتفليقة "المزعومة"

01:01 م الخميس 31 ديسمبر 2020
الجزائر.. السجن 12 سنة لابنة بوتفليقة "المزعومة"

ـرشيفية

الجزائر - (د ب أ):

عاقبت محكمة استئناف جزائرية اليوم الخميس منتحلة شخصية ابنة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة خلال فترة حكمه بالسجن 12 سنة نافذة بتهمة النصب.

وغرمت محكمة الاستئناف بتيبازة / 60 كم غرب العاصمة الجزائرية/ المتهمة نشناش زوليخة المدعوة "مايا" ستة مليون دينار جزائري ،كما قضت بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة.

وعاقبت المحكمة عددا من الشخصيات في نظام بوتفليقة بذات القضية حيث أدانت عبد الغني زعلان وزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة بوتفليقة بالسجن 8 سنوات نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

وقضت المحكمة على وزير العمل والتشغيل، السابق محمد ال غازي في نفس القضية بالسجن 10 سنوات نافذة ، ومليون دينار جزائري غرامة مالية ، وعاقبت عبد الغني هامل مدير الأمن العام في عقد المخلوع بالسجن 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية.

وتعود أحداث القضية لفترة حكم المخلوع بوتفليقة، حيث كانت تدعي الشابة المدعو نشناش زوليخة أنها الابنة السرية لبوتفليقة، بغاية التقرب من الوزراء في القطاعات الاقتصادية، لتمكين رجال الأعمال من مشاريع مقابل رشاوى وهدايا كانت تتقاسمها مع شركائها.

محكمة الأمور المستعجلة لجزائر بد العزيز بوتفليقة

الخبر التالى:

بعد عام على رحيل سليماني وقرب مغادرة ترامب.. بغداد تخشى انفجار الوضع مجددا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية: صرف زيادة مرتبات المعلمين ومعاونيهم بداية من يناير 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا