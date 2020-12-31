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أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى رئيس الإمارات

12:53 م الخميس 31 ديسمبر 2020
أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى رئيس الإمارات

الشیخ نواف الأحمد الجابر

الكويت - أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، رسالة خطية إلى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وذكر الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان أن مبعوث أمير الكويت إلى الإمارات، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قام بتسليم الرسالة الخطية إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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