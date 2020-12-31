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روسيا: أجرينا أكثر من 90.6 مليون اختبار للكشف عن كورونا حتى الآن

10:36 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
روسيا: أجرينا أكثر من 90.6 مليون اختبار للكشف عن كورونا حتى الآن

هيئة الأمن الفدرالية الروسية

موسكو- أ ش أ:

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور" عن إجراء أكثر من 90.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء في البلاد.

وذكر بيان للهيئة الروسية، الخميس، أنه تم إجراء 445 ألف اختبار للكشف عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وحدها .

وأضاف البيان أن 663 ألفا و186 شخصاً لا يزالون قيد المراقبة الطبية في عموم البلاد للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

أن روسيا بدأت في 5 ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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