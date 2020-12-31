وزير الدفاع التركي يزور قوات بلاده في أذربيجان

أنقرة- (د ب أ):

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن أنقرة ستكثف جهودها في الدفاع عن حقوق "الأشقاء الأذربيجانيين"، وذلك خلال لقائه في باكو اليوم الخميس بالجنود الأتراك الذين سيؤدون مهامهم في المركز المشترك مع روسيا لمراقبة وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية قوله:"سنكثف جهودنا في الدفاع عن حقوق أشقائنا الأذربيجانيين مع افتتاح مركز المراقبة المشترك".

وبعد معارك عنيفة بدأت في 27 سبتمبر واستمرت لأكثر من شهر، أجبرت أذربيجان جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، وذلك وفقا لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر.

ووقعت تركيا وروسيا مطلع ديسمبر الجاري اتفاقا لإنشاء مركز مشترك في منطقة ناجورنو كاراباخ لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتسبب قره باغ في توترات بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين منذ عقود.

وتركيا حليف وثيق لأذربيجان وتدعمها في مواقفها، وأجرت معها مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في يوليو الماضي بعد توترات مشابهة بين أذربيجان وأرمينيا على صلة بقره باغ.