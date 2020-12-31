بعد بريطانيا والأرجنتين.. السلفادور تُقر لقاح أكسفورد المُضاد لكورونا
بوينس آيرس- (د ب أ):
وافقت السلفادور على استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا.
وقالت هيئة الأدوية في السلفادور إنها أصدرت موافقة طوارئ لاستيراد وتوزيع واستخدام اللقاح.
جاء ذلك بعد أن أصبحت الأرجنتين الدولة الثانية في العالم بعد بريطانيا والأولى في أمريكا اللاتينية التي تُقر لقاح استرازينيكا/أكسفورد للتطعيم ضد كورونا.
بالنسبة للأرجنتين والسلفادور الواقعتين في أمريكا اللاتينية، لم يكن واضحا في البداية متى كان من المتوقع استخدام اللقاح وعدد الجرعات التي سوف تحصل عليه كل منهما.
وصرح وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد بأن الموافقة باتت وشيكة في البلاد.
وفي آب/أغسطس، اتفقت حكومتا الأرجنتين والمكسيك مع أسترازينيكا على تصنيع اللقاح لجميع بلدان أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل إذا تمت الموافقة عليه في البلدين.
الخبر التالى:وزير الدفاع التركي يزور قوات بلاده في أذربيجان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
136644
عدد المصابين
-
111451
عدد المتعافين
-
7576
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
82981032
عدد المصابين
-
58731700
عدد المتعافين
-
1809633
عدد الوفيات
إعلان