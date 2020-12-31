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الهند ترصد 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

08:39 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
الهند ترصد 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية رصد 5 حالات إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عادوا مؤخرا إلى الهند من بريطانيا.
وذكرت الوزارة وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس - أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس إلى 25 حالة.
وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويُعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

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Asha
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