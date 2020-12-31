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ساموا وكيريباتي أول دولتين تستقبلان عام 2021

08:27 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
ساموا وكيريباتي أول دولتين تستقبلان عام 2021

أرشيفية

سيدني - (د ب أ):
أصبحت دولتا ساموا وكيريباتي، الواقعتين في المحيط الهادئ، أول دولتين في العالم تستقبلان العام الجديد 2021، إلا أن الحدث تم باحتفالات دون المعتاد، بسبب جائحة كورونا وكذلك ارتفاع مناسيب المياه من جراء التغير المناخي.

وتكافح المنطقة التجارية في ساموا، والموجودة بالعاصمة أبيا، للتعافي من الفيضانات، وكذلك من تداعيات التراجع الهائل في الإيرادات بعدما أغلقت البلاد حدودها أمام السياح في معظم فترات عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وحذرت صحيفة "ساموا أوبزرفر" في افتتاحية لها من أن "بعض هذه الشركات يمكن أن تظل مغلقة للأبد". وقد بدأ عام 2020 في ساموا بتفشٍ لمرض الحصبة، الأمر الذي أودى بحياة 81 شخصا.

وتماما مثل ساموا فإن كيريباتي مغلقة أمام السياح بسبب جائحة كورونا، كما لا توجد عروض ألعاب نارية للاحتفال بالعام الجديد.

وتواجه الجزر،التي تشكل كيريباتي،و البالغ عددها ثلاثة آلاف، تهديدا متزايدا في عام 2021 من ارتفاع مياه البحر بسبب التغير المناخي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الجزر المرجانية في البلاد ترتفع بثلاثة أمتار فقط فوق مستوى سطح البحر.

كيريباتي ساموا المحيط الهادئ عام 2021 جائحة كورونا

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