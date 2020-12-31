الجزائر تختار اللقاح الروسي سبوتنيك 5 للتطعيم ضد فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

كشف المتحدث باسم الحكومة الجزائرية وزير الاتصال عمار بلحيمر عن اختيار اللجنة العلمية المكلّفة بمتابعة وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده، للقاح الروسي "سبوتنيك 5".

وقال بلحيمر أمس الأربعاء عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد ، إنه سيتم الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى، للانطلاق في عملية التطعيم بداية من شهر يناير المقبل.

وأضاف بلحيمر أن وزير الصحة "كشف في الاجتماع عن توقيع اتفاق للحصول على لقاح "سبوتنيك 5 "الروسي الـمضاد لفيروس كوفيد -19".