أمريكا تفرض رسوما عقابية على منتجات من الاتحاد الأوروبي

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض رسوم جمركية عقابية على بعض المنتجات من فرنسا وألمانيا ردا على نزاع طويل الأمد حول تصنيع الطائرات مع الاتحاد الأوروبي.

وسوف تشمل المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية أجزاء تصنيع الطائرات، وبعض أنواع النبيذ والخمور وغيرها من منتجات العنب الواردة من فرنسا وألمانيا، وذلك وفقا لما جاء فى بيان صادر عن الممثل التجاري الأمريكي .

وجاءت هذه الإجراءات ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات أمريكية بقيمة أربعة مليارات دولار (37ر3 مليار يورو)، في شهر نوفمبر الماضي عقب صدور حكم من منظمة التجارة العالمية .

واتهمت الولايات المتحدة التكتل الأوروبي بـ "زيادة حجم الانتقام بشكل غير عادل" باستخدام بيانات صدرت منذ فترة طويلة تم فيها تخفيض حجم التجارة "بشكل كبير" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما اتهم الممثل الأمريكي الاتحاد الأوروبي باستبعاد بريطانيا من حسابات حجم التجارة لصالحه.

وجاء في البيان: " إن تأثير ذلك كان زيادة غير عادلة للانتقام خلال الـ 52 يوما التي ظلت فيها المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي لأغراض الرسوم الجمركية " . وأضاف "على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ بعض الإجراءات للتعويض عن هذا الظلم".

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم تفاصيل الرسوم الجديدة في إشعار السجل الاتحادي المقبل.