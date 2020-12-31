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بعد تعرضه للشتائم.. محمد كيلاني: "قلة الأدب بقت تريند"

04:00 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
بعد تعرضه للشتائم.. محمد كيلاني: "قلة الأدب بقت تريند"

محمد كيلاني

كتب - هاني صابر:
كشف الفنان محمد كيلاني، عن تعرضه لألفاظ وشتائم من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تضامنه مع إحدى صديقاته الفنانات التي تعرضت للتنمر.
وكتب كيلاني، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "حاولت أتضامن مع زميله ليا عشان واحد معندوش نخوة ولا دين اتنمر عليها.. اتفتحت عليا ماسورة ألفاظ وشتايم وناس تقول ربنا يجيبلك سرطان، وناس تقولي عايز لايكات".
وتابع: "ممكن تكون الناس دي فهمت قصدي، وممكن تكون مفهمتش.. بس يا جماعة إيه كمية الحاجات الغريبة اللي جوانا دي؟.. إحنا محتاجين نقف مع نفسنا شوية".
وأضاف: "الواضح أن قلة الأدب هي اللي بقت ترند، وسهل أن أي حد يشتم حد في ضهره أو من ورا الكيبورد .. للأسف التربية اختلفت.. ربنا يهدي الجميع".
يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي، تعرضت للتنمر على ابنتها المصابة بالصمم، وذلك من قبل أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، كما تعرضت أيضًا الفنانة رانيا يوسف لتعليقات قاسية من قبل رواد السوشيال ميديا، وكذلك الحال بالنسبة للفنانة سوسن بدر.

كيلاني

محمد كيلاني التواصل الإجتماعي فيسبوك

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