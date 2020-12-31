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اليمن: استهداف مطار عدن يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

12:46 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
اليمن: استهداف مطار عدن يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

انفجار مطار عدن

صنعاء - (د ب أ)

قالت وزراة الخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة، الأربعاء، إن مطار عدن الدولي (جنوبي البلاد) مطار مدني يستخدمه مواطنو الجمهورية اليمنية كافة، معتبرة أن استهداف المطار يشكل انتهاكات للقانون الدولي وجريمة إرهابية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن "استهداف مطار عدن يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة إرهابية نكراء تتطلب الإدانة والشجب من كافة أعضاء المجتمع الدولي لإيصال رسالة واضحة للحوثيين بأن العنف واستهداف الأعيان المدنية والأبرياء لا يمكن أن يعكس رغبة جدية وحقيقية للوصول إلى السلام".

واتهمت الخارجية اليمنية، مليشيات الحوثي باستهداف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها إلى مطار عدن ما تسبب بسقوط العديد من الضحايا والذين ناهز عددهم حتى الآن المائة ما بين قتيل وجريح من المدنيين المسافرين، الصحفيين والمسؤولين الحكوميين الذين قدموا للترحيب بالحكومة.

وشددت على أن :"الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن المليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بثلاثة صواريخ وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه المليشيات في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومة".

ولفتت إلى أن هذا الاستهداف لا يهدد فقط حياة وأمن أعضاء الحكومة ولكنه يهدد آمال وتطلعات الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار.

وطالبت الوزارة، كافة أعضاء المجتمع الدولي بالقيام بدور قوي وواضح تجاه هذا التصعيد الذي تقوم به هذه المليشيات الحوثية والذي يهدد بنسف الإنجازات التي تحققت بتنفيذ اتفاق الرياض، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على عملية السلام والاستقرار في اليمن.

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