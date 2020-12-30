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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

11:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أنطونيو جوتيريش

وكالات

دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار المعمول به في ليبيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011 وهي اليوم منقسمة بين معسكرين متنافسين هما ما تسمى بحكومة الوفاق ومقرها طرابلس، وسلطة في الشرق يمثلها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.

وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة إطلاق النار في ليبيا وقف إطلاق النار في ليبيا ليبيا

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