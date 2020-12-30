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الأمين العام للأمم المتحدة يدين تفجيرات مطار عدن

11:25 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الأمين العام للأمم المتحدة يدين تفجيرات مطار عدن

أنطونيو جوتيريش

وكالات

أدان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، التفجيرات التي استهدفت مطار عدن الدولي، في اليمن فور وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مقر العاصمة اليمنية المؤقتة لمباشرة أعمالهم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مطار عدن الدولي باليمن وقع عصر الأربعاء بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية.

ونقل أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، إضافة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة.

ويدمج مجلس الوزراء المشكل حديثًا بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والانفصاليين الجنوبيين. والطرفان هما الفصيلان الرئيسيان في تحالف يتمركز في جنوب البلاد وتدعمه السعودية ويقاتل ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران وتسيطر على شمال اليمن.

‏ووجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن. واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين بالوقوف وراء الانفجارات.

أنطونيو جوتيريش مطار عدن تفجيرات مطار عدن الأمم المتحدة الحكومة اليمنية معين عبد الملك

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