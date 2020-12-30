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500 مهاجر بدون مأوى في البوسنة بعد احتجاج للسكان المحليين

10:54 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
500 مهاجر بدون مأوى في البوسنة بعد احتجاج للسكان المحليين

ارشيفيه

بودابست - (د ب أ)

أصبح نحو 500 من طالبي اللجوء واللاجئين، بدون مأوى لليلة أخرى في البوسنة اليوم الأربعاء بعدما تسببت احتجاجات من السكان المحليين في منع حافلة من نقلهم إلى منطقة جديدة.

وكان من المفترض أن يتم نقل المهاجرين، الذين كانوا ينامون في ظروف قاسية منذ إخلاء منظمة الهجرة الدولية لمخيم ليبا في 23 ديسمبر، إلى مكان إقامة جديد في بلدة كونييتش بوسط البلاد أمس الثلاثاء.

ولكن بعد احتجاجات سكان البلدة، غادرت الحافلات بدون المهاجرين بعد ظهر الأربعاء، وفقًا لتقرير لبوابة "كليكس. با" الإخبارية.

واضطرت المجموعة المكونة من 500 شخص إلى تدبير أمورها بنفسها في العراء.

وتردد أن الحكومة البوسنية خصصت لهم الآن ثكنات عسكرية سابقة في منطقة برادينا كمسكن جديد لهم.

ولا تريد غالبية طالبي البقاء في البوسنة، ويسعى آلاف المهاجرين إلى عبور الحدود إلى دولة كرواتيا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.

اللاجئين المهاجرين الحكومة البوسنية الاتحاد الأوروبي

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