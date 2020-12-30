اليمن: ميليشيات الحوثي لا تزال تستهدف قصر المعاشيق بالطائرات المسيرة

وكالات

أكدت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الأربعاء، أن المليشيات الحويثة ما زالت وحتى اللحظة تستهدف مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة وهو ما يؤكد أن موقفها هو ضد السلام وإرادة الشعب اليمني، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وقالت الخارجية اليمنية، إن ‏الدلائل تشير إلى أن المليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بالعمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بأربعة صواريخ بالستية.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مطار عدن الدولي باليمن وقع عصر الأربعاء بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية.

ونقل أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، إضافة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة.

ويدمج مجلس الوزراء المشكل حديثًا بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والانفصاليين الجنوبيين. والطرفان هما الفصيلان الرئيسيان في تحالف يتمركز في جنوب البلاد وتدعمه السعودية ويقاتل ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران وتسيطر على شمال اليمن.

‏ووجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن. واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين بالوقوف وراء الانفجارات.