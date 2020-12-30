إيرلندا: سلالة كورونا المتحورة تنتشر أسرع من المتوقع
أيرلندا - (أ ش أ)
أعلن رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا، تنتشر بشكل أسرع بكثير من المتوقع .
وأعلن مارتين، في كلمة متلفزة، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تشديد القيود الصحية العامة مدة 4 أسابيع لاحتواء التفشي على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالفيروس.
وأضاف: "في الوقت الذي تستمر فيه الدراسات الدولية لهذه النسخة الجديدة للفيروس، بات من الواضح بشكل تام أننا نواجه سلالة للمرض تنتشر بشكل أسرع بكثير".
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