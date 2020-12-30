الصحة العالمية: لم يتم الإبلاغ عن أي سلالات جديدة لكورونا في مصر
مصر - (أ ش أ)
أكد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة في مصر من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من مسئول اللوائح الصحية الدولية المنوط بالإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة.
وأكد المكتب اليوم في إجابة على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أن ليست كل الحالات الإيجابية لديها أعراض.
وأضاف أنه يجب الحرص المستمر على نظافة الأيدي والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء الصحي السليم والحفاظ على الصحة النفسية.
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