منظمة أممية: موجة جديدة من الجراد الصحراوي تغزو كينيا

نيروبي - (د ب أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن أسراب الجراد الصحراوي القادمة من إثيوبيا والصومال بدأت في الوصول إلى كينيا في 21 ديسمبر الجاري ووصلت إلى بلدة "واجير" شمال شرق البلاد بحلول يوم 27 ديسمبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، قولها إنه من المتوقع أن يزداد وصول أسراب الجراد في الأيام المقبلة وأن تنتشر في الجنوب في مقاطعات بوسط كينيا، الأمر الذي يهدد إنتاج الغذاء في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وأضافت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت أن أسراب الجراد موجودة أيضا في إثيوبيا والصومال بينما يستمر التكاثر على جانبي ساحل البحر الأحمر.