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التحالف: تدمير طائرة مفخخة حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن

08:03 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
التحالف: تدمير طائرة مفخخة حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن

التحالف العربي لدعم الشرعية

وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، حسبما ذكرت العربية.

وأكد التحالف في بيان له مساء الأربعاء، أن ‏قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.

وقال إن المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي، الذي وقع عصر اليوم.

وشدد على أن ‏هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مطار عدن الدولي باليمن وقع عصر الأربعاء بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية.

ونقل أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، إضافة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بسلام إلى قصر المعاشيق الرئاسي بالمدينة.

التحالف العربي السعودية الحكومة اليمنية الميليشيا الحوثية الأعمال الإرهابية مطار عدن الدولي

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