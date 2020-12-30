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مقتل وإصابة 38 شخصًا في هجوم استهدف حافلة في دير الزور بسوريا

07:55 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
مقتل وإصابة 38 شخصًا في هجوم استهدف حافلة في دير الزور بسوريا

سوريا

وكالات

‏‏أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء الأربعاء، لمقتل 25 شخصًا وجرح 13 آخرين في هجوم إرهابي استهدف حافلة ركاب مدنية على طريق دير الزور تدمر.

ولم تذكر الوكالة السورية، تفاصيل حول العملية الإرهابية التي استهدف حافلة ركاب مدنية على طريق دير الزور تدمر، مساء اليوم الأربعاء.

سوريا هجوم على حافلة دير الزور

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