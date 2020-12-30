مقتل وإصابة 38 شخصًا في هجوم استهدف حافلة في دير الزور بسوريا
وكالات
أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء الأربعاء، لمقتل 25 شخصًا وجرح 13 آخرين في هجوم إرهابي استهدف حافلة ركاب مدنية على طريق دير الزور تدمر.
ولم تذكر الوكالة السورية، تفاصيل حول العملية الإرهابية التي استهدف حافلة ركاب مدنية على طريق دير الزور تدمر، مساء اليوم الأربعاء.
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